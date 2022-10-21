Прем’єр-міністром Італії стала Джорджа Мелоні, їй доручено сформувати уряд

Президент Італії Серджо Матарелла доручив лідеру правої партії «Брати Італії» Джорджі Мелоні сформувати кабінет міністрів. Це означає формальний початок повноважень Мелоні як прем’єр-міністра країни, першої в історії Італії жінки, яка обійняла головну урядову посаду.

45-річна Джорджа Мелоні очолює партію «Брати Італії», яка посідає лідерське місце у правій коаліції, що здобула перемогу на парламентських виборах у вересні. У коаліцію також входять партії «Ліга», очолювана Маттео Сальвіні, та «Вперед, Італія», чий голова Сільвіо Берлусконі був тричі головою уряду країни.

Пости в уряді вже розподілені. Маттео Сальвіні стане віце-прем’єром та міністром інфраструктури і транспорту. Віцепрезидент «Вперед, Італія» Антоніо Таяні – другим віцепрем’єром та міністром закордонних справ. Посада голови МВС дісталася префекту Риму Маттео П’янтедозі. Міністром оборони буде Гвідо Крозетто, який раніше обіймав посаду заступника міністра військового відомства.

Офіційно новий уряд почне працювати після складення міністрами присяги у суботу.

У зовнішній політиці «Брати Італії» займають пронатівську позицію та заявляють про солідарність з Україною – на відміну від «Ліги» та «Вперед, Італія», які симпатизують Володимиру Путіну (Сільвіо Берлусконі вважають другом російського президента). У решті Мелоні дотримується правої ідеології – виступає проти легалізації одностатевих шлюбів, за обмеження абортів і посилення правил, пов’язаних з імміграцією.

Команда Мелоні має до кінця місяця закінчити планування держбюджету і відправити його на затвердження Євросоюзом. Наступним завданням нового кабінету стане розробка плану відновлення економіки після пандемії. Економісти прогнозують рецесію в Італії у 2023 році, і Мелоні доведеться довести, чи зможе її уряд виконати передвиборчі обіцянки щодо підвищення пенсій та зниження податків.

Дострокові вибори в Італії пройшли після розпаду правлячої коаліції та відставки колишнього прем’єр-міністра Маріо Драґі. Однією з причин розколу в уряді стала різна позиція партій щодо війни в Україні.