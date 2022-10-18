Італія надає Україні пакет військової допомоги – Резніков

Італійський уряд вирішив надати Україні черговий пакет військової допомоги, повідомив міністр оборони Олексій Резніков 17 жовтня.

«Ми дуже вдячні уряду Італії та міністру оборони Лоренцо Ґуеріні за надання нового пакету військової допомоги України, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії», – написав Резніков.

Він додав, що Україна «високо цінує» цю підтримку. Деталей пакету Резніков не навів.

Ґуеріні брав участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, за підсумками якої висовив підтримку Києву.л