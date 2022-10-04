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Зеленський обговорив посилення 8-пакету санкцій ЄС із лідеркою «Братів Італії» Мелоні

У розмові Володимир Зеленський вказав на необхідність подальшої підтримки України після формування нового італійського уряду

Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із лідеркою італійської політичної сили «Брати Італії», яка нещодавно перемогла на парламентських виборах, Джорджею Мелоні. Про це він повідомив 4 жовтня.

У розмові Зеленський вказав на необхідність подальшої підтримки України після формування нового італійського уряду.

«Обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії. Дякую за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – йдеться в повідомленні президента.

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Раніше у вівторок Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, розмова стосувалася незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях України, а також ядерної та продовольчої безпеки.

«Ми цінуємо надану індійським урядом і приватним сектором вагому гуманітарну допомогу», – заявив президент.

Крайньо права політикиня Джорджа Мелоні, яка має стати наступним прем’єр-міністром Італії, 28 вересня пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському «вірну підтримку» після того, як отримала від нього привітання з перемогою на виборах.

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