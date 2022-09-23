Італія продовжить підтримку України, незалежно від результатів виборів – міністр оборони

Міністр оборони Італїї Лоренцо Гуеріні запевняє, що якими б не були результати дострокових виборів до італійського парламенту, Італія продовжуватиме підтримку України. Про це він заявив під час зустрічі з очільником українського Міноборони Олексієм Рєзніковим.

«Італія ніколи не облишить наодинці українців у підтримці щодо протистояння цій несправедливій агресії, яка стосується не лише України, але і всіх, хто захищає свободу», – наголосив він.

Окрім того, Гуеріні додав, що санкції та військова допомога, на його думку, – єдине, що покаже Путіну неможливість перемоги.

«Ми переконані, що обраний шлях, який передбачає спільні дії політико-економічних санкцій і військової допомоги, є єдиним, який може дати Путіну зрозуміти, що він не зможе досягти ніякої військової перемоги, і що це єдиний шлях для пошук справедливого миру. Миру, який відновить порушені права», – наголосив італійський міністр.

Як зазначає українське Міністерство оборони, під час цієї зустрічі Гуеріні та Резніков обговорили, серед іншого, подальшу підтримку України у війні.

«Ми дуже детально сьогодні обговорили пакети допомоги, які надає нам народ Італії для того, щоб Україна вистояла в цій війні. Деталі цієї допомоги ми, звісно, розкривати не будемо, але можу сказати що це будуть дуже ефективні та потрібні речі для ЗСУ», – зазначив Олексій Резніков.

Під час візиту до Києва міністр оборони Італїї Лоренцо Гуеріні також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

25 вересня в Італії відбудуться дострокові парламентські вибори, які наслідком літньої урядової кризи.

У липні італійський прем'єр Маріо Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла. Цей крок був зроблений через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.

Маріо Драгі став другим європейським прем’єром, який подав у відставку цього місяця. На початку липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.