Зеленський і Драґі обговорили ситуацію на фронті та навколо ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі провели телефонну розмову щодо ситуації на українському фронті та навколо ЗАЕС.

«Гарантія її (ЗАЕС – ред.) безпеки – демілітаризація та повернення під контроль України», – зазначив Зеленський та наголосив на «важливості оборонної взаємодії» між Україною та Італією.

У свою чергу, очільник італійського уряду Маріо Драґі підтвердив «підтримку, яку продовжує надавати італійський уряд українській владі і українському суспільству в усіх сферах» та відзначив «позитивні зрушення у контрнаступі».

Обстріли російськими військами території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції посилили стурбованість України і Заходу щодо ймовірності ядерної катастрофи.

ООН і МАГАТЕ закликають створити зону безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Українське МЗС заявило, що єдиним способом гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС є її деокупація.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія заперечує, що періодично обстрілює об’єкт. Те, що армія РФ тримає на ядерному об’єкті зброю і військову техніку, підтвердили представники недавньої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Нині на станції лишаються двоє експертів Міжнародного агентства з атомної енергії.