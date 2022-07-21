Премʼєр Італії подав у відставку

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, як і очікувалося, подав у відставку.

Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла під час ранкової зустрічі 21 липня. Згідно з даними офісу президента, Маттарелла прийняв цей крок і попросив уряд Драгі залишитися тимчасово.

Цей крок був зроблений через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

74-річний Драгі закликав своїх партнерів по уряду підтримувати його до кінця повноважень, щоб забезпечити виконання фінансованої Євросоюзом програми відновлення після пандемії.

Але три партії – Forza Italia Сільвіо Берлусконі, антимігрантська «Ліга» Маттео Сальвіні та популістський «Рух п’яти зірок» – вирішили не брати участь у голосуванні, заявивши, що неможливо відновити довіру, втрачену минулого тижня, коли «Рух п’яти зірок» знехтували ключовим голосуванням, незважаючи на попередження з боку прем'єр-міністра, що це фатально підірве коаліцію.

Тепер дострокові вибори очікуються у вересні-жовтні.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.

Маріо Драгі став другим європейським прем'єром, який подав у відставку цього місяця. На початку липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.