Сенат Італії висловив довіру уряду, проте Драгі все ще може піти

Сенат Італії у середу висловив довіру кабінету Маріо Драгі. Водночас прем’єр-міністру не вдалося заручитися підтримкою одразу кількох партій правлячої коаліції. Як пишуть міжнародні агентства, більшість спостерігачів вважають, що найближчим часом Драгі подасть у відставку з посади глави уряду Італії.

Урядова криза в Італії почалася минулого тижня, коли одна з партій коаліції – «Рух п’яти зірок» – відмовилася підтримати кабінет в одному з голосувань. Драгі після цього подав у відставку, яку не прийняв президент Серджіо Матарелла.

Минулого четверга в Сенаті за вотум довіри уряду проголосували 172 сенатори, 39 виступили проти. У сьогоднішньому голосуванні кількість голосів «за» довіру скоротилася майже вдвічі – їх було 95. Це сталося тому, що окрім «Руху п’яти зірок» у голосуванні відмовилися брати участь ще дві партії правлячої коаліції - правопопулістська «Ліга» та правоцентристська «Вперед, Італія!».

Метою Драгі було зберегти широку коаліцію, створену на початку минулого року, коли він очолив уряд. Судячи з результатів голосування, це не вдалося. Жодна з партій формально не заявила про вихід із кабінету, проте очевидно, що спиратися на частину партій, що входять до уряду, прем’єр вже не може.

Якщо Драгі найближчим часом піде у відставку, на країну, швидше за все, чекають дострокові вибори вже восени, оскільки вкрай малоймовірно, що будь-яка з політичних сил зможе сформувати новий кабінет.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.