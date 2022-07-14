Прем’єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент її не прийняв

Президент Італії Серджо Маттарелла не прийняв відставку прем’єр-міністра Маріо Драгі, повідомляють міжнародні медіа.

Зокрема, як повідомляє Reuters, Маттареллі попросив Драгі звернутися до парламенту, аби отримати «чітку картину» політичної ситуації.

Незадовго до цього італійський прем’єр заявив про намір залишити посаду. Приводом Драгі назвав відмову «Руху п’яти зірок» – однієї з партій правлячої коаліції – взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Цим вони формально позначили вихід із парламентської більшості.

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За словами Драгі, більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала уряд із моменту створення. Утримувати коаліцію ультиматумами немає сенсу, вважає прем’єр.

Раніше в четвер в італійському сенаті – верхній палаті парламенту – відбулося голосування, на якому парламентарі підтвердили довіру уряду на чолі з Драгі. «За» вотум довіри проголосували 172 сенатори, 39 виступили проти. «Рух п’яти зірок» у голосуванні не брав участі.

Драгі очолив кабінет міністрів Італії у лютому минулого року.