Мінфін: Україна отримає 200 млн євро безвідсоткового кредиту від Італії

Кабінет міністрів України ухвадив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ, повідомив 12 липня урядовий портал.

«Кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років). Відсотки за користування кредитом не нараховуються», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо про грант від Сполучених Штатів у розмірі 1,7 мільярда доларів на покриття видатків загального фонду бюджету, оплату медичних послуг і зарплату медикам.