Україна отримала грант на 1,7 мільярда доларів від США – Мінфін

До державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів у розмірі 1,7 мільярда доларів, повідомило Міністерство фінансів 12 липня.

«Кошти були надані з Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)», – заявила пресслужба Мінфіну.

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Ці гроші планують витратити на видатки загального фонду бюджету та оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Сьогодні ж Мінфін повідомив, що уряд ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 мільйонів євро через адміністративний рахунок МВФ.

Рада Європейського союзу 12 липня затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні один мільярд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.