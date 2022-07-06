Уряд Австралії на рік скасував мита на імпорт з України

Уряд Австралії оголосив про скасування мит для українського експорту, повідомило Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, товари, вироблені в Україні, зможуть безперешкодно заходити на австралійський ринок, що «сприятиме нарощенню експортної активності».

«Рішення передбачає зниження тарифної ставки з 5% до нуля на товари, вироблені в Україні. Пільга діятиме протягом одного року. Лібералізація не торкнеться акцизних зборів, які застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів – вони діятимуть для української продукції і далі», – йдеться в повідомленні.

За даними Мінекономіки, у січні-квітні 2022 року зовнішньоторговельний обіг товарів з Австралією склав 95,7 мільйона доларів і збільшився в 2,2 раза – в основному завдяки нарощуванню імпорту товарів та послуг до України, зокрема, газу, пального та нафтопродуктів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австралія ввела 35-відсоткове мито на всі товари з Росії та Білорусі на додаток до чинних мит та заборонила імпорт російських нафти, нафтопродуктів, природного газу, вугілля й інших енергоносіїв.