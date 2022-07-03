Прем’єр-міністр Австралії заявив про нову військову допомогу Україні під час візиту до Києва

Під час візиту до Києва прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі пообіцяв, що його країна надасть додаткову підтримку Україні у боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.

Албанізі заявив 3 липня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що нова військова допомога включатиме 14 БТРів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster та кілька безпілотників на загальну суму близько 68 мільйонів доларів.

Зеленський, у свою чергу, заявив, що Австралія надає Україні «значну допомогу, зокрема оборонну підтримку», і що «наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії».

Bushmaster розроблений в основному як військово-транспортна машина.

Албанізі заявив, що його візит «дуже чітко продемонструє світові солідарність, яка існує між народами Австралії та України».

Австралійський прем’єр також відвідав міста Бучу, Ірпінь та Гостомель, де, за твердженням України, Росія чинила звірства проти мирних жителів. Москва відкидає звинувачення, незважаючи на численні свідчення.

«Австралія готова продовжувати надавати підтримку Українській державі і її народу стільки, скільки буде потрібно, щоб вона отримала перевагу та захистила правопорядок, у якому всі ми існуємо», – заявив Албанізі.

Ентоні Албанізі також розповів про готовність долучитися до міжнародних розслідувань злочинів Росії проти України, запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів, пише сайт Офісу президента України.

«Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну», – цитує ОПУ австралійського прем’єра.

Це перший візит голови австралійського уряду до Києва за всю історію відносин двох країн. Багато західних лідерів також приїжджали до Києва, щоб продемонструвати підтримку України під час війни з Росією.