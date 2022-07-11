Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики і гаубиці – Рютте

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці, повідомив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

«Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Ми маємо підтримувати Україну складним сучасним типом зброї. Я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали важким озброєнням Україні. Ми надаватимемо від нашої країни важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці. Я хоче закликати союзників зробити те саме», – сказав Рютте на брифінгу в Києві.

Він також закликав допомагати Україні економічно.

«Ми маємо допомагати Україні економічно, щоб українська економіка працювала і далі - скільки можна, за нинішніх обставин. Ми не знаємо, скільки триватиме ця важка війна, але ми знаємо, що Україна і далі потребуватиме нашої підтримки, коли це все нарешті закінчиться», – додав прем'єр Нідерландів.

Марк Рютте сказав, що Нідерланди підтримуватимуть Україну «в будь-який можливий спосіб» «зараз і надалі».

На початку травня видання Forbes повідомляло, що ЗСУ отримають далекобійні САУ Panzerhaubitze 2000 – від Німеччини і Нідерландів та Caesar – від Франції. Загалом йшлося про 12 німецьких та 12 французьких одиниць техніки.