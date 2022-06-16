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Завершилася зустріч Зеленського з Шольцом, Макроном, Йоганнісом і Драгі: в ОП заявили про «стійку підтримку України»

Зліва направо: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Київ, 16 червня 2022 року

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Детально про результати цієї зустрічі він не розповів, але зазначив, що Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції.

«Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго», – написав він у телеграмі.

Перед зустріччю з Зеленським лідери Франції, Німеччини, Румунії та Італії відвідали місто Ірпінь Київської області, яке було значно пошкоджене внаслідок дій російських військ.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс відвідали місто Ірпінь на Київщині, що зазнало руйнувань під час вторгнення Росії до України. Ірпінь, 16 червня 2022 року
Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс відвідали місто Ірпінь на Київщині, що зазнало руйнувань під час вторгнення Росії до України. Ірпінь, 16 червня 2022 року
Ірпінь, 16 червня 2022 року
Ірпінь, 16 червня 2022 року

Візит Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса розпочався у четвер під звуки оголошеної вранці повітряної тривоги у Києві та багатьох регіонах країни.

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