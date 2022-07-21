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Президент Італії розпустив парламент після відставки Драгі

Серджо Маттарелла заявив, що нові парламентські вибори повинні відбутися протягом 70 днів

Президент Італії Серджо Маттарелла ініціював розпуск парламенту 20 липня після того, як прем’єр-міністр Маріо Драгі подав у відставку.

Маттарелла заявив, що нові парламентські вибори повинні відбутися протягом 70 днів, у відповідності до італійської конституції. Він пояснив свій крок тим, що брак підтримки Драгі означає також неможливість сформувати новий уряд, який підтримала б більшість депутатів.

«Розпуск палати парламенту – це завжди останній варіант», – сказав президент, коментуючи ситуацію.

Маріо Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла під час ранкової зустрічі 21 липня.

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Цей крок був зроблений через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.

Маріо Драгі став другим європейським прем’єром, який подав у відставку цього місяця. На початку липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

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