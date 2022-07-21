Президент Італії розпустив парламент після відставки Драгі

Президент Італії Серджо Маттарелла ініціював розпуск парламенту 20 липня після того, як прем’єр-міністр Маріо Драгі подав у відставку.

Маттарелла заявив, що нові парламентські вибори повинні відбутися протягом 70 днів, у відповідності до італійської конституції. Він пояснив свій крок тим, що брак підтримки Драгі означає також неможливість сформувати новий уряд, який підтримала б більшість депутатів.

«Розпуск палати парламенту – це завжди останній варіант», – сказав президент, коментуючи ситуацію.

Маріо Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла під час ранкової зустрічі 21 липня.

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Цей крок був зроблений через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.

Маріо Драгі став другим європейським прем’єром, який подав у відставку цього місяця. На початку липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.