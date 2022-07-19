Європа переживає хвилю спеки, Франція та Іспанія борються з лісовими пожежами

Рекордна хвиля спеки, яка спричинила масштабні лісові пожежі в Іспанії та Франції, також охопила Велику Британію, де була найспекотніша ніч за всю історію спостережень.

Двоє людей загинули 18 липня під час лісових пожеж, які вирували в Іспанії. Літаки скидають воду, намагаючись приборкати вогонь у сухих лісах.

Хвиля спеки вже спричинила сотні смертей в Іспанії та сусідній Португалії. За даними міжнародних медіа, кількість жертв перевищила тисячу.

Деякі райони, включаючи зазвичай більш прохолодну північну Італію, також зазнають тривалої посухи.

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Мільйони британців, які звикли до більш м’якої погоди та дощу, прокинулися 19 липня після найспекотнішої ночі в історії країни. За прогнозами, 19 липня сягне 40 градусів за Цельсієм.

Метеорологічне агентство Британії повідомило, що попередні дані свідчать про те, що протягом ночі температура в окремих частинах країни вперше трималася вище 25 градусів Цельсія.

«Протягом дня температура буде дуже високою і сягне 40 градусів за Цельсієм, можливо, навіть 41 у окремих місцях по всій Англії», – йдеться в повідомленні.

Цього тижня в Британії очікується настільки потужна спека, що оператори поїздів попередили про можливість деформації рейок. Деякі школи встановили басейни, щоб допомогти дітям охолодитися.

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У Франції були побиті теплові рекорди, а спекотний вітер ускладнив гасіння пожеж на південному заході країни.

Влада евакуйовує населені пункти, перемістивши ще 14 900 людей із районів, які могли опинитися на шляху вогню та диму.

У регіоні Балкан очікується найгірша спека пізніше цього тижня, але вже спостерігалися спорадичні лісові пожежі.

Кліматологи кажуть, що хвилі спеки є більш інтенсивними, частими тривалими через зміни клімату.