США: лісова пожежа знищила сотні житлових будинків у Колорадо

Масштабна лісова пожежа, підкріплена ураганним вітром, прокотилася частинами американського штату Колорадо, знищивши сотні будинків і змусивши десятки тисяч людей евакуюватися.

Пожежу в округах Боулдер і Джефферсон, яка почалася 30 грудня, було в основному ліквідовано до кінця дня, повідомили місцеві чиновники.

Кілька людей отримали ушкодження, але станом на ранок 31 грудня інформації про загиблих немає. Втім, за словами місцевого шерифа, рятувальникам було важко дістатися деяких місць через вітер і задимлення, тому не він виключає більшої кількості поранених і навіть загиблих.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як горять десятки будинків, небо почорніло від диму, а сім’ї вибігають з магазинів, щоб евакуюватися.

Можливо, пожежа сталася через обірвані лінії електропередач. Вона швидко поширилася через висушену землю та вітер, швидкість якого перевищує 100 миль на годину.

Національна метеорологічна служба назвала пориви вітру «справді історичною бурею».

У округах, розташованих поблизу Денвера, з літа випало небагато опадів, через що цей район був надмірно сухим і мав високу ймовірність пожеж.

Очікується, що протягом наступних 24 годин погода різко зміниться з невеликим снігом, що потенційно завадить подальшим спалахам.