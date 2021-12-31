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Ізраїль підписав угоду зі США про купівлю військової авіатехніки на 2 мільярди доларів

Угода, укладена напередодні, передбачає закупівлю 12 гелікоптерів Ch-53K і двох літаків-заправників Boeing KC-46

Ізраїль підписав угоду зі Сполученими Штатами Америки про закупівлю військової авіаційної техніки на суму близько двох мільярдів доларів, повідомило 31 грудня Міністерство оборони країни.

Угода, укладена напередодні, передбачає закупівлю 12 гелікоптерів Ch-53K і двох літаків-заправників Boeing KC-46. За повідомленнями, документ також передбачає можливість придбання шести додаткових вертольотів.

Очікується, що постачання гелікоптерів почнеться у 2026 році, а літаків-заправників – у 2025 році.

Ізраїльський бригадний генерал Шимон Ценціпер заявив Радіо ізраїльської армії, що країна сподівається збільшити поставки KC-46 і в кінцевому підсумку придбати чотири таких літаки.

ЗМІ в Ізраїлі припускають, що літаки-заправники можуть мати вирішальне значення для виконання далеких місій проти ядерних об’єктів в Ірані. У минулому Ізраїль погрожував військовими ударами по таких цілях, якщо Іран розробить ядерну зброю.

Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною.

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