Ізраїль: ядерні переговори з Іраном неприпустимі

Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підтвердив позицію своєї країни щодо неприпустимості переговорів щодо відновлення укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном. Про це ізраїльський лідер сказав 22 грудня під час зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

«Те, що відбувається у Відні, має глибокі наслідки для стабільності Близького Сходу та безпеки Ізраїлю на найближчі роки», – сказав Беннет Саллівану. Беннет закликав зупинити переговори, звинувачуючи Іран у «ядерному шантажі».

Представник США сказав голові ізраїльського уряду, що Сполучені Штати та Ізраїль переживають «критичний момент» у різних питаннях безпеки і повинні розробити спільну стратегію.

Поїздка Саллівана до Ізраїлю відбулася, коли переговори у Відні, спрямовані на відновлення ядерної угоди, рухаються повільними темпами. Сполучені Штати висловлюють занепокоєння, що час, необхідний Ірану для розробки ядерної зброї, став «неприйнятно коротким».

Ізраїль неодноразово критикував переговори у Відні. Останній раунд переговорів, спрямований на порятунок угоди між Іраном і світовими державами, був перерваний 17 грудня. Діалог має відновитися наступного тижня.