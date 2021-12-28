Премʼєр-міністр Ізраїлю заявив, що не проти «доброї» ядерної угоди з Іраном

Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив 28 грудня, що не заперечує проти «доброї» ядерної угоди між Іраном і світовими державами, хоча висловив скептицизм щодо ймовірних результатів міжнародних переговорів, які поновилися цього тижня.

Ізраїль не є стороною переговорів і критикував ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами, яка обмежувала суперечливу ядерну програму Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Раніше Ізраїль звинувачував свого регіонального ворога Іран у використанні «ядерного шантажу» як розмінної монети, що дозволяє наблизитися до здобуття ядерної зброї.

Восьмий раунд переговорів, спрямований на відновлення повноцінної дії угоди розпочався у Відні 27 грудня. Іран, який стверджує, що його ядерна програма має лише цивільні цілі, заявив, що нинішні переговори мають бути зосереджені на знятті санкцій з Тегерана.

Учасники переговорів з країн ЄС висловили розчарування новими вимогами іранської сторони. Представник Росії на переговорах Михайло Ульянов натомість написав у мережі Twitter 28 грудня, що робоча група досягає «безперечного прогресу».

Іран нехтує значною частиною зобовʼязань за угодою після того, як у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з угоди і поновлення більшості санкцій проти Тегерана.