МОЗ ініціює навчання з правил поводження із киснем у медзакладах 

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що разим з рятувальниками ініціює навчання та консультаційну підтримку медзакладам щодо роботи з киснем.

«Трагедія на Івано-Франківщині стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми мусимо бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю усіх медичних працівників долучатися до заходів, які буде проводити МОЗ та ДСНС, і постійно пам’ятати про правила протипожежної безпеки. Ми не можемо наражати на небезпеку людей, які приходять до нас за допомогою та лікуванням», – звернувся Олександр Комаріда перший заступник Міністра охорони здоров’я.

Він відвідав Центральну райлікарню Косова, де нещодавно сталася пожежа у палаті з хворими на COVID-19.

За даними МОЗ, нині лікарня працює у звичному режимі, окрім реанімаційного відділення, що постраждало внаслідок пожежі.

«Усіх, хто потребує медичної допомоги у Косові, також приймають медзаклади Коломиї та Верховини», – повідомили у відомстві.

28 грудня у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні сталася пожежа. Як повідомли у ДСНС – за попередніми даними, один зі співробітників закладу поставив заупокійну свічку у палаті з перенасиченим киснем повітрям. Жертвами пожежі стали четверо людей, троє постраждали.