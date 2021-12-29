ДСНС назвала причину пожежі в Косівській лікарні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій назвала порушення правил пожежної безпеки причиною пожежі в Косівській районній лікарні на Прикарпатті, внаслідок якої загинули троє людей (ще одна людина під час пожежі померла внаслідок ускладнень COVID-19).

«28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат. Так, у реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від COVID-19 один зі співробітників закладу за традицією поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути», – констатують рятувальники.

Жертвами пожежі, яка сталася пізно ввечері 28 грудня в районній лікарні в Косові на Прикарпатті, стали четверо людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук. «Троє людей, які також постраждали, направлені до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні», – повідомила чинованиця.

У вечірньому повідомленні Міністерства охорони здоровʼя йшлося, що в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух.