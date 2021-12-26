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У поїзді «Київ-Ужгород» сталася пожежа – ДСНС

Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда, всіх пасажирів вагону евакуювали, ніхто не постраждав

У ніч на 26 грудня в поїзді «Київ-Ужгород», який прибув на вокзал Львова, виникла пожежа, повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда, всіх пасажирів вагону евакуювали, вагон відчепили.

За словами рятувальників, вогонь знищив електрощитову і службове приміщення провідників на площі 4 кв.м.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі невідома.

У Львівській ОДА повідомили, що пасажирів із вагона, де сталася пожежа, пересадили в інший, поїзд продовжив рух із запізненням на 19 хвилин.

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