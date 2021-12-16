На Київщині під час руху загорілася маршрутка – поліція

Поліція Київської області повідомляє, що в Ірпені 16 грудня під час руху загорілася маршрутка.

На той час у салоні перебували 20 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, кажуть у поліції.

«Правоохоронці встановили, що загоряння маршрутного таксі почалося ще під час руху. Пожежу ліквідували рятувальники. В салоні перебувало 20 пасажирів, на щастя, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пожежа сталася через несправність проводки.

Обставини інциденту встановлюють, кажуть у поліції.