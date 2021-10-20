Київ розірвав 28 договорів на перевезення у маршрутках – КМДА

Київська влада розірвала 28 договорів із приватними підприємствами на перевезення у понад 230 маршрутних автобусах, заявив на брифінгу 20 жовтня заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Він пояснив це рішення результатами аудиту роботи Комунальної служби перевезень КМДА, розпущеної влітку. За словами Усова, всіх співробітників відомства звільнили через підозри в тому, що відомство «працювало не на киян, а на інтереси конкретних приватних перевізників, які забирали найбільш прибуткові маршрути в комунального перевізника «Київпастранс».

«Після звільнення кожного з них за дорученням міського голови почався аудит того, що відбувалося в комунальній службі перевезень за останні роки. За результатами цього аудиту впродовж останніх трьох тижнів містом було розірвано на підставі виявлення у відповідності до закону підробок в документації, яка подавалася на конкурс, 28 договорів на понад 230 маршруток», – заявив міський чиновник.

За словами Усова, міська влада вважає остаточно розірваними 21 із зазначених договорів, ще щодо семи «відбуваються юридичні процедури», які призведуть до їхнього остаточного розірвання. 16 із цих маршрутів місто планує повернути «Київпастрансу».

«По (решті – ред.) п’яти маршрутах були укладені тимчасові договори з перевізниками, які підписали додаткові угоди щодо виконання наших стандартів і забезпечать перевезення киян протягом трьох місяців, поки за цими маршрутами не пройде новий конкурс. Ми бачимо, що цей конкурс має повторити успіх 150-го маршруту і туди мають зайти приватні великі автобуси, поки в «Київпастранса» недостатньо сил і засобів, щоб закрити все одночасно», – додав він.

Заступник голови КМДА зазначив, що аудит роботи служби триває, і місто планує перевірити всю докуметацію щодо проведених раніше конкурсів на перевезення. У разі виявлення використання підроблених документів, обіцяє він, столична влада розірве такі договори.

Присутній на брифінгу директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко підтвердив, що комунальні автобуси заступили на маршрути, за якими розірвали договори, з 13 жовтня. При цьому, за його словами, знімати транспорт з інших маршрутів не довелося.

При цьому заступник голови КМДА заявив, що приватні перевізники блокували комунальний транспорт. За словами Левченка, через один такий інцидент, який стався 13 жовтня на маршруті 178, співробітникам комунального підприємства довелося викликати поліцію.

За словами Усова, мер Києва Віталій Кличко «ставить задачу» збільшити флот «Київпастрансу» на кілька сотень автобусів та тролейбусів. Коли це буде зроблено, вони замінять відповідну кількість маршруток у столиці.

У липні 2021 року КМДА повідомила про звільнення всієї команди Комунальної служби перевезень. Втім, згодом Окружний адміністративний суд отримав позов від ексочільника служби Сергія Савтиря з вимогою скасувати рішення і поновити його на посаді.