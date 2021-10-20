Світовий банк виділить 39 млн доларів на добудову лінії швидкісного трамвая в Києві – Мінінфраструктури

Київ отримає 39 мільйонів доларів для продовження лінії швидкісного трамвая від Світового банку, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Сьогодні уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі 39 мільйонів доларів США на будівництво нової трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Києві», – йдеться в повідомленні.

Голова відомства Олександр Кубраков висловив сподівання, що проєкт дозволить розвантажити червону гілку Київського метрополітену, зокрема, станцію «Вокзальна».

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«За умови ефективної та системної роботи місцевої влади, роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року», – цитує Кубракова пресслужба відомства.

Як додають у міністерстві, зараз Київська міська державна адміністрація завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Сама КМДА наразі не коментувала публічно цю новину.

У грудні 2015 року Світовий банк профінансував Дослідження сталого розвитку міського транспорту в Києві, де передбачено перебудову міських маршрутів із розвитком автобусів, тролейбусів і трамваїв.