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Світовий банк виділить 39 млн доларів на добудову лінії швидкісного трамвая в Києві – Мінінфраструктури

За повідомленням Міністерства інфраструктури, рішення про залучення позики ухвалив уряд 20 жовтня

Київ отримає 39 мільйонів доларів для продовження лінії швидкісного трамвая від Світового банку, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Сьогодні уряд схвалив залучення позики від Світового банку у розмірі 39 мільйонів доларів США на будівництво нової трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Києві», – йдеться в повідомленні.

Голова відомства Олександр Кубраков висловив сподівання, що проєкт дозволить розвантажити червону гілку Київського метрополітену, зокрема, станцію «Вокзальна».

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«За умови ефективної та системної роботи місцевої влади, роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року», – цитує Кубракова пресслужба відомства.

Як додають у міністерстві, зараз Київська міська державна адміністрація завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Сама КМДА наразі не коментувала публічно цю новину.

У грудні 2015 року Світовий банк профінансував Дослідження сталого розвитку міського транспорту в Києві, де передбачено перебудову міських маршрутів із розвитком автобусів, тролейбусів і трамваїв.

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