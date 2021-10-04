Генеральний план Києва буде винесений на громадське обговорення до кінця року – КМДА

Генеральний план Києва до 2040 року буде винесений на громадське обговорення до кінця поточного року, заявляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на заступника голови КМДА Петра Оленича.

За його словами, генеральний план – це «базовий показник», який має вказати вектор розвитку Києва.

«Наприкінці року ми плануємо винести документ на громадські слухання. Кияни зможуть офіційно подати свої пропозиції, щодо кожної буде надана відповідь. Для цього спеціалісти вже працюють над доопрацюванням всіх документів відповідно до законодавчих і будівельних норм», – розповів Петро Оленич.

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Він додав, що до генерального плану входить схема громадського транспорту, над якою міська влада працює разом зі Світовим банком.

8 вересня КМДА повідомила, що новий генеральний план, який має діяти до 2040 року, перебуває на завершальному етапі підготовки.

Попередній генеральний план був розрахований на період до 2020 року.