У КМДА розповіли, коли у столиці вимкнуть фонтани

У Київській міській державній адміністрації 28 вересня розповіли, коли фонтани переведуть на осінньо-зимовий режим.

«3 жовтня фонтани Києва припинять свою роботу й відправляться на зимовий відпочинок. Водограї у центрі столиці та в акваторії Русанівського каналу працювали для киян та гостей міста протягом п’яти місяців. Із 4 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» розпочнуть підготовку водограїв до зими», – мовиться у повідомленні.

«Київводофонд» займається експлуатацією восьми столичних фонтанів: на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Велика Васильківська, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

Підготовка фонтанів до зими здійснюватиметься у кілька етапів. Спочатку їх мають почистити. Далі – демонтувати зовнішні елементи. Після цього чаші фонтанів накриють спеціальними конструкціями. На останньому етапі їх повністю вимкнуть та від’єднають від насосного обладнання.

Як зазначили у КМДА, для демонтажу гейзерних фонтанів у Русанівському каналі залучать дайверів.