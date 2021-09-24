КМДА заявляє, що Оболонський острів з розслідування «Схем» належить громаді і звертається до правоохоронців

Столична влада стверджує, що острів на Дніпрі в Оболонському районі міста Києва перебуває у власності громади столиці. Так у Київській міській державній адміністрації відреагували на розслідування «Схем» «Подаровані береги» про те, що бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка став власником майнових прав на об’єкт за координатами Оболонського острова, площа якого дорівнює усій площі острова.

У КМДА повідомили , що «всі острови міста Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом».

При цьому, звертають увагу журналісти, у Державному реєстрі прав на нерухомість компанія фігуранта розслідування – бізнесмена Костянтина Бойка «Українське бюро річкових портів» є власником майнових прав на дамбу площею 142 тисячі 980 квадратних метрів, яка розташована на Оболонському острові. Це – уся площа острова посеред Дніпра у столиці відповідно до Державної кадастрової карти.

У пресслужбі КМДА також додали: «щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами.»

Раніше «Схемам» вдалося встановити, що юрист Костянтин Бойко у червні 2018 року заявив у поліцію Києва, що знайшов «загублені майнові права» на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача «знахідки». За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів «на праві зберігання» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них він уже переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Один із них – це майнові права на згаданий об’єкт за координатами Оболонського острова.

Також, згідно з офіційним реєстром нерухомості, у власності фірми Бойка опинилися такі об’єкти як причал вздовж всієї Оболонської набережної біля парку «Наталка» та причал Рибальського острова, де розташована база рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інші 8 об’єктів, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, залишаються у Костянтина Бойка на правах зберігання.

У період, коли бізнесмен Костянтин Бойко звернувся до поліції Києва та отримав від неї майнові права на об’єкти, її очолював Андрій Крищенко.

Журналісти знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

«Схеми» неодноразово звертались за коментарем до колишнього голови поліції Києва Андрія Крищенка. Перед ефіром він попросив переслати йому перелік запитань. Але до публікації так і не вийшов на зв’язок з редакцією.

На наступний день після виходу розслідування Крищенко опублікував допис у фейсбук, в якому зазначив, що до цього не причетний і пообіцяв звернутись до НАБУ.

Журналісти «Схем» зв’язалися з Костянтином Бойком, щоб дізнатись, чи допомагали йому отримати цілу низку споруд на березі Дніпра зв’язки у керівництві поліції Києва. Він попросив надіслати запитання письмово, але до ефіру так і не відповів.

Слідча Ольга Момот, яка підписала листа від поліції Києва, що дав старт масштабній схемі, відмовилась від коментарів, пояснивши це тим, що вже не працює у поліції.

«Схеми» звернулися за коментарем до директора Департаменту комунальної власності міста Києва Андрія Гудзя. Він зазначив, що знає лише про одну гідротехнічну споруду, право власності на яку отримав Костянтин Бойко – це причали під Оболонською набережною. Столичний чиновник зазначив, що Департамент комунальної власності звернувся до поліції Києва і отримав відмову у реагуванні. У відповіді на запит Андрій Гудзь підкреслив, що «зазначені в запиті споруди не належали та не належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а тому повернення цих споруд в комунальну власність міста Києва не вбачається за можливе».

Не знали про схему з привласненням і в ДП «Адміністрація річкових портів». Але після запиту журналістів «Схем» тут пообіцяли розпочати процедуру повернення цих об’єктів у державну власність шляхом звернення до правоохоронців та у суди.

23 вересня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

11 серпня Андрій Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва. Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року.