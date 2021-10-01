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У Києві 10 жовтня відбудеться благодійний військовий забіг – КМДА

Забіг передбачає участь у дистанціях – 5 і 10 кілометрів та командні змагання (фото ілюстративне)

10 жовтня у Києві відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних сил України, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців Збройних сил України та інших представників сектору безпеки та оборони.

Забіг передбачає участь у дистанціях – 5 і 10 кілометрів та командні змагання.

Пробіг відбудеться зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом.

День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня.

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