У Києві чоловік влаштував погром у приймальні депутата міськради – поліція

У Києві вранці 19 жовтня в приймальні депутата міської ради на вулиці Лютеранській чоловік влаштував погром, повідомляє пресслужба поліції міста.

«Невідомий увірвався у приміщення і пошкодив майно, після чого намагався втекти. Спецпризначенці, які перебували неподалік від місця події, оперативно затримали чоловіка. Наразі з ним спілкуються слідчі та з’ясовують мотиви скоєного», – повідомили у поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події.

«До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де розташовані щити електромережі, та вирвав звідти дроти», – повідомив він.

У поліції кажуть, що затримали 31-річного уродженця Полтавщини. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного.

У ході поверхневого огляду слідчі виявили і вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет і балончик з фарбою, додали в поліції.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі, повідомив Андрій Дуброва.

У повідомленні не вказане ім’я депутата, за даними ЗМІ, йдеться про приймальню депутатки Київради Лілію Пашинну від фракції «Слуга народу».