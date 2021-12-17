У Японії спалахнула пожежа в лікарні, загинули щонайменше 27 людей

Майже три десятки людей загинули внаслідок пожежі, яка спалахнула в клініці японського міста Осака 17 грудня. Рятувальники і медики констатувала у 27 людей «зупинку серця та дихання», повідомляє японська телекомпанія NHK. Цей термін часто вживається в Японії для офіційного підтвердження смерті.

Поліція розслідує підозру у підпалі будівлі, повідомляє Kyodo News. Повідомляється, що літній чоловік приніс сумку, з якої витекла горюча рідина та загорілася, повідомляють місцеві засоби інформації. Вважається, що чоловік був пацієнтом психіатричного відділення, розташованого на четвертому поверсі багатоповерхівки.

На відео з NHK видно, що з вікон четвертого поверху виходить дим. Вогонь загасили викликані на місце пожежники.