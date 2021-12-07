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В Узбекистані стався вибух у торговому центрі, одна людина загинула, 9 – постраждали

Вибух стався в торговому центрі у місті Денау на півдні Узбекистану (фото архівне)

У ніч на 7 грудня у торговому центрі у місті Денау Сурхандар’їнської області на півдні Узбекистану стався вибух. Одна людина загинула, дев’ятеро поранені, повідомила пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

За даними МНС, вибух стався о 3:57 за місцевим часом. Будівля, про яку йдеться, – торговий комплекс у центрі міста. Після вибуху почалася пожежа, внаслідок чого одна зі стін будівлі впала.

На місце події прибула урядова комісія. Про причини інциденту влада поки що не повідомляє.

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