В Узбекистані стався вибух у торговому центрі, одна людина загинула, 9 – постраждали

У ніч на 7 грудня у торговому центрі у місті Денау Сурхандар’їнської області на півдні Узбекистану стався вибух. Одна людина загинула, дев’ятеро поранені, повідомила пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

За даними МНС, вибух стався о 3:57 за місцевим часом. Будівля, про яку йдеться, – торговий комплекс у центрі міста. Після вибуху почалася пожежа, внаслідок чого одна зі стін будівлі впала.

На місце події прибула урядова комісія. Про причини інциденту влада поки що не повідомляє.