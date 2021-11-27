У Росії сталися вибухи і пожежа на заводі боєприпасів

Внаслідок кількох вибухів на заводі боєприпасів у російському Дзержинську є постраждалі, повідомляють російські новинні агенції.

У МНС Росії підтвердили, що працюють на місці події та попередили про небезпеку подальших вибухів.

У міськадміністрації Дзержинська повідомили, що на заводі спалахнула пожежа. За словами чиновників, небезпеки для місцевих жителів немає.

1 червня 2019 року на заводі сталася низка потужних вибухів, у результаті яких десятки працівників були поранені. Цей інцидент стався після вибуху в квітні 2019 року.

За даними сайту фабрики, це найбільший оборонно-промисловий завод Росії. На боєприпаси припадає близько 30 відсотків його виробництва, решта – в основному промислові вибухові речовини і хімічні продукти.

У серпні 2018 року внаслідок вибуху і пожежі на заводі загинули шість працівників, а в липні 2020 року троє працівників були госпіталізовані через витік хімічних речовин.