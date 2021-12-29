Під час пожежі в лікарні на Прикарпатті загинули 4 людини – голова ОДА

Жертвами пожежі, яка сталася пізно ввечері 28 грудня в районній лікарні в Косові на Прикарпатті, стали четверо людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

«Четверо людей загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє від пожежі. Троє людей, які також постраждали, направлені до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні», – повідомила чиновниця.

У попередніх повідомленнях Міністерства охорони здоровʼя йшлося, що в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Увечері 28 грудня повідомляли про двох загиблих.