Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Укрзалізниця попереджає про затримку поїзда через пожежу на Тернопільщині

Жертв і постраждалих немає, кажуть у ДСНС

Поїзд №58 Ворохта – Київ затримується через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові на Тернопільщині, розташованому впритул до залізничних колій, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Поїзд прибув до станції Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково. Внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства», – заявили в УЗ.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа виникла ввечері 28 грудня на даху окремо розташованої складської будівлі, попередньо пустої.

О 20:50 пожежу локалізували. Жертв і постраждалих немає, кажуть у ДСНС.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG