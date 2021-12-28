Укрзалізниця попереджає про затримку поїзда через пожежу на Тернопільщині

Поїзд №58 Ворохта – Київ затримується через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові на Тернопільщині, розташованому впритул до залізничних колій, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Поїзд прибув до станції Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково. Внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства», – заявили в УЗ.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа виникла ввечері 28 грудня на даху окремо розташованої складської будівлі, попередньо пустої.

О 20:50 пожежу локалізували. Жертв і постраждалих немає, кажуть у ДСНС.