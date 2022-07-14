Міністр екології назвав суму збитків довкіллю внаслідок російської агресії – вона не остаточна

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів обраховує всі збитки, яких російські війська завдають українському довкіллю в ході повномасштабної агресії – про це голова міністерства Руслан Стрілець повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«На сьогоднішній день ми обраховуємо всі збитки, які рашисти завдали нашому довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищила 202 мільярди гривень, і це абсолютно не всі кейси, які ми повинні обрахувати, використовуючи наші нові методики», – сказав він.

Стрілець додав, що його відомство готове допомогти інвесторам, охочим вкластися у відновлення України.

«(Готові – ред.) вже сьогодні почати готувати документи, проєктну документацію, отримувати відповідні дозвільні документи, щоб після завершення війни або, якщо, скажімо так, активна фаза війни трошки вщухне, то вже почати реалізацію якихось конкретних будівельних проєктів», – сказав міністр.

Станом на травень 2022 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зафіксувало 231 екологічний злочин, наймовірніше скоєний Росією.