Мелоні пообіцяла Зеленському «вірну підтримку» Італії

Крайньо права політикиня Джорджа Мелоні, яка має стати наступним прем’єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському «вірну підтримку» після того, як отримала від нього привітання з перемогою на виборах.

«Шановний Володимир Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Будьте сильними і бережіть свою віру», – написала вона в твіттері.

Напередодні Зеленський у твіттері привітав Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах і написав, що українська влада розраховує «на плідну співпрацю з новим італійським урядом».

Мелоні рішуче підтримувала постачання Україні зброї для самооборони та обіцяла підтримувати політику Заходу, спрямовану проти російської агресії.

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Очікується, що коаліційний уряд Мелоні не буде створено раніше кінця жовтня, доти чинний прем’єр-міністр Маріо Драгі залишається головою уряду.

У липні італійський прем’єр Маріо Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла. Він зробив це через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.