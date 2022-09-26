Ультраправа партія здобуває більшість у парламенті Італії

Крайньо права політикиня Джорджа Мелоні може стати першою прем’єр-міністеркою Італії після того, як підрахунок більшості голосів показав перевагу її євроскептичної партії «Брати Італії» на виборах до парламенту країни.

«Якщо ми будемо покликані керувати цією нацією, ми робитимемо це для всіх, ми зробимо це для всіх італійців, і ми зробимо це з метою об’єднання людей», – сказала Мелоні у своїй переможній промові після виборів 25 вересня, на яких була рекордно низька явка.

Політикиня раніше применшувала неофашистське походження своєї партії, яка набрала понад 26 відсотків голосів, називаючи її вважає традиційною та правоцентристською.

Зараз перед 45-річною очільницею партії стоїть завдання сформувати правлячу коаліцію за допомогою правих і правоцентристських союзників, які як блок набрали близько 44 відсотків голосів.

Коаліція, яка готова взяти під контроль обидві палати парламенту, включає партії, чиї лідери мають тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним і які поставили під сумнів негативну реакцію на Москву після її неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну.

Колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який очолює правоцентристську партію Forza, за кілька днів до голосування заявив, що Путіна «підштовхнули» до нападу на Україну його уряд, партія і російське населення.

Маттео Сальвіні, лідер правої партії «Ліга», висловив стурбованість тим, що санкції ЄС проти Росії нібито можуть в кінцевому підсумку нашкодити економічним інтересам Італії.

Мелоні рішуче підтримувала постачання Україні зброї для самооборони та пообіцяла підтримувати політику Заходу, спрямовану проти російської агресії.

Водночас вона критикувала «брюссельських бюрократів» і нещодавно виступила на боці прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на тлі занепокоєння ЄС щодо демократичного відкату та корупції в його країні.

Коли результати показали, що вона може перемогти, Мелоні, схоже, намагалася пом’якшити свою націоналістичну риторику, намагаючись заспокоїти обережних партнерів з ЄС.

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«Настав час бути відповідальним», – сказала Мелоні в прямому ефірі, описуючи ситуацію в Італії та Європейському Союзі як «особливо складну».

Очікується, що коаліційний уряд Мелоні не буде створено раніше кінця жовтня, доти чинний прем’єр-міністр Маріо Драгі залишається головою уряду.

У липні італійський прем’єр Маріо Драгі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла. Він зробив це через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драгі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.