Псевдореферендуми, безпекові гарантії, оборонна підтримка: Зеленський поговорив із Драґі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Маріо Драґі та обговорив з ним псевдореферендуми, безпекові гарантії, а також оборонну підтримку.

«Було акцентовано на необхідності твердої реакції провідних держав світу у разі визнання Кремлем псевдореферендумів», – йдеться на сайті Офісу президента України.

У свою чергу, Маріо Драгі, як повідомляється на сайті італійського уряду, запевнив Володимира Зеленського, що Італія «не визнає результатів «референдуму».

«Обговорюючи оборонну підтримку України, сторони обмінялися думками щодо можливостей продовження такої допомоги з боку Італії, яка є надзвичайно важливою, зокрема, для захисту громадян та цивільної інфраструктури», – зазначає Офіс президента України.

Маріо Драґі, як повідомляє сайт італійського уряду, у відповідь наголосив, що «Італія продовжить підтримку народу України у всіх сферах».

28 вересня крайньо права політикиня Джорджа Мелоні, яка має стати наступним прем’єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському «вірну підтримку» після того, як отримала від нього привітання з перемогою на виборах.

Очікується, що коаліційний уряд Мелоні не буде створено раніше кінця жовтня, доти чинний прем’єр-міністр Маріо Драґі залишається головою уряду.

У липні італійський прем’єр Маріо Драґі подав заяву про відставку президенту Серджо Матарелла. Він зробив це через день після того, як урядова коаліція правих, лівих і популістів розпалася і бойкотувала вотум довіри.

Однією із причин суперечок у нинішній коаліції стали й розбіжності щодо підтримки України у війні з Росією. Драґі виступає за жорстку політику по відношенню до Москви. Його опоненти, особливо «Рух п’яти зірок», займають набагато менш однозначну позицію.