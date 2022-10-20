«Плывем». Як російська армія залишає правий берег Херсонщини 

Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області, включно з оголошеними намірами звільнити місто Херсон. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки. Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, йдеться у спільному матеріалі «Схем» та російської служби Радіо Свобода.

Журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці Росії. З початку жовтня військовий фіксував на фото і відео та публікував переміщення військовослужбовців РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану російською армією територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області. Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до «небезпечного» правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня військовий опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte.

Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. «Ми пливемо!», – каже він. «Ти це кому показуєш?», – запитує у Теплінського інший військовослужбовець.

«Схеми» разом з журналістами російської служби Радіо Свобода змогли ідентифікувати локацію на цьому відео і її точні координати: відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

Ця поромна переправа, яку російська армія використовує у військових логістичних цілях, добре відома Збройним силам України, які неодноразово завдавали по ній удару. Один з ударів, як можна побачити на супутниковому зображенні Sentinel-2, стався 23 вересня: на знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці.

З 27 липня, такі ракетні удари ЗСУ по Антонівському мосту – головній артерії, що з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині – різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

Судячи з супутникових знімків, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких «евакуаційних» рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Що ж до військовослужбовця Макара Теплінського – то згодом він опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео «День народження друга ВДВ», як встановили Схеми, зняте у ресторані «Нефертіті» у Новій Каховці.

Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти визначили ще трьох окупантів, які потрапили на фото та відео, опубліковані Теплінським.

Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков. На повідомлення журналістів ані сам Теплинській, ані вказані три військовослужбовці не відповіли.

Контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області продовжується, а керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та іноземні військові аналітики не виключають, що найближчим часом ЗСУ зможуть мати значний успіх на Херсонщині, зокрема звільнити місто Херсон – єдиний обласний центр, який вдалося окупувати армії Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На цьому тлі окупаційна влада Херсонщини почала оголошувати «евакуацію» мешканців на лівий берег Дніпра.