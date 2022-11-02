«Жителів вивозять, російських військових завозять». Що відбувається на лівобережній Херсонщині?

Чому російські окупанти оголосили про виселення жителів лівобережної Херсонщини? Куди вивозять місцеве населення? Чи є у людей вибір? Чому окупанти називають Генічеськ «новою столицею» захопленої частини Херсонської області? Про все це зібрав інформацію проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 31 жовтня оголосив, що виселення жителів регіону, яке окупанти називають евакуацією , розшириться на 15 кілометрів. За його словами, переміщення стосується жителів прибережних територій на лівому березі Дніпра, зокрема, населених пунктів Новокаховського, Голопристанського, Олешківського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького районів .

31 жовтня оголосив, що виселення жителів регіону, яке , розшириться на 15 кілометрів. За його словами, переміщення стосується жителів прибережних територій на лівому березі Дніпра, зокрема, населених пунктів . Сальдо пояснив своє рішення тим, що українські військові нібито збираються обстріляти Каховську ГЕС. За даними української розвідки та іноземних розслідувачів, даний об'єкт замінований самими окупантами ще в квітні, а зараз військові РФ «проводять роботи з мінування шлюзів і опор».

Як повідомив Сальдо, людей вивезуть углиб Херсонської області, а також до регіонів Росії. Їм обіцяють виплатити по 100 тисяч рублів, а також надати сертифікати на купівлю житла у РФ. Сальдо зазначив, що евакуація жителів лівого берега Херсонщини дозволить окупантам «створити ешелоновану оборону».

Збройні сили України раніше також повідомляли, що російські військові проводять «примусове переміщення жителів Нової Каховки, домівки яких розташовані на вулицях уздовж узбережжя Дніпра». Це пояснюється підготовкою до оборони Нової Каховки, повідомив 29 жовтня речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров .

Нової Каховки, 29 жовтня речник оперативного командування «Південь» . Крім того, у Новій Каховці російські окупаційні сили видали так званий «указ», який зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки з 1 листопада. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 30 жовтня. Там стверджують, що окупаційні структури Херсонської області «намагаються створити умови, непридатні для проживання цивільного населення».

розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки з 1 листопада. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 30 жовтня. Там стверджують, що окупаційні структури Херсонської області «намагаються створити умови, непридатні для проживання цивільного населення». Також у Новій Каховці з 29 жовтня окупанти відключили доступ до інтернету, і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку ЗСУ.

У Генштабі кажуть, що російські військові готуються до відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.

Нова Каховка: «мертва тиша»

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російські війська зараз зосереджені на побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема, у Новій Каховці.

Проводиться ціла низка примусового характеру дій, щоб звільнити територію від цивільного населення

«Мова йде про окопи, відповідні укріплення з метою оборони у подальших боях зі Збройними силами України. Відповідно, проводиться ціла низка примусового характеру дій, щоб звільнити територію від цивільного населення. Знаю, що на крайніх вулицях, які біля самого Дніпра, запропоновано всім покинути свої житлові будинки. А в таких населених пунктах, як Корсунка та Дніпряне, там не розташовані будинки на самому березі, копаються ці окопи з метою недопущення переправи з правого боку наших військ», – повідомив посадовець.

За словами Коваленка, аналогічна ситуація спостерігається в сусідніх Каховці та Горностаївці.

«От у нас, наприклад, на самому березі Дніпра знаходиться Палац культури. Попередили два чи три дні тому працівників, там в основному охорона була та сторожі, здати ключі та більше на роботу не приходити. Є там дитячий санаторій, бюджетні установи, які працювали на березі Дніпра, їх закрили», – повідомив він.

«Звернення гауляйтера області – до четвертого числа зелений коридор, дається транспорт, виїздять. Ну, судячи з логіки, після четвертого буде примусово (вивозити населення – ред.). Як кажуть, «треба покинути територію, якщо ви маєте намір залишитися живими та неушкодженими», – зазначив міський голова.

У деяких населених пунктах окупанти також вивозять медичні заклади, розповів мер Нової Каховки.

«Точно знаю, що в сусідніх Каховці та Горностаївці відбулися збори в колективах медичних закладах, і було повідомлено, що всі працівники, а також обладнання вивозиться, евакуюється в бік Криму. В Новій Каховці такого розпорядження поки що немає, тобто в Новій Каховці центральна міська лікарня буде працювати», – сказав посадовець.

Коваленко також зазначив, що жителі Нової Каховки намагаються не виходити на вулицю, аби уникнути контактів з окупантами.

Мертва тиша, вийти на вулицю страшно, тому що моторошно. Оце така ситуація сьогодні в місті

«Як сказала мені одна з керівниць ОСББ: «Мертва тиша, вийти на вулицю страшно, моторошно». Оце така ситуація сьогодні в місті, ну практично людей на вулиці не побачиш. Трішечки торгівля працює, кому що там треба – вибігли, купили. Два населених пункти з правого берега – Веселе та Козацьке, там ще серйозніша ситуація. Тому, що верхні вулиці є лінією оборони», – зауважив мер.

Міський голова Нової Каховки повідомив, що окупанти пропонують жителям міста виїжджати до Криму або до Ставропольського чи Краснодарського краю Росії. Він додав, що російські військові заселяються не лише до будинків місцевих жителів, а й до бюджетних установ.

«Знаю точно, що от у нас по проспекту Дніпровському, 9 заселилися у квартири. Це стара частина міста, там 9 чи 12 квартир повністю заселили окупаційні війська. Знаю, що Каховка, Горностаївка, Каїри позаселяли. Багато ж мобілізованих приїхало, заселяють їх у колишні бюджетні установи та займають житлові будинки», – зазначив Коваленко.

Скадовськ: «панує страх»

Мер Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв 28 жовтня повідомив, що до цього міста переїхали окупаційні так звані «податкова» та «МРЕВ» Херсонщини. У коментарі «Новинам Приазов'я» він розповів, що російські окупанти позиціюють Скадовськ як відносно безпечне для них місто.

Відбувається активне заселення людей, які прибули або з правого берега Херсона, або переважно це військові з РФ. Їх багато прибуває і вони заселяють місто, а особливо навколишні села

«Скадовськ перебуває в окупації повністю, активних бойових дій там не проводиться, але останні півтора тижня відбувається активне заселення людей, які прибули або з правого берега Херсона, або переважно це військові з РФ. Їх багато прибуває і вони заселяють місто, а особливо навколишні села. Заселяють майже всі будинки, не залишається поза увагою жоден порожній дім. Допомагають у цьому активно місцеві колаборанти-зрадники», – розповів мер.

Яковлєв зазначає, що масового виїзду жителів Скадовська до окупованого Криму чи до РФ немає. Тим часом російські військові готуються до оборони в селах, які розташовані поруч із містом.

«Основне, що там зараз панує, це страх того місцевого населення, яке залишилося, за свої будинки, за своє майно, за своє життя. Тому, що якщо в тебе є проукраїнська позиція, то ти там в небезпеці. В самому Скадовську немає такої інформації, а в селах навкруги так. Є інформація, що розміщуються підрозділи військові, окопуються, укріплюються. Тобто готуються до оборони», – каже Яковлєв.

Генічеськ – нова «столиця» Херсонщини?

Підконтрольні окупантам деякі телеграм-канали почали називати так званою столицею окупованої частини Херсонської області місто Генічеськ.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російські окупаційні сили створили у Генічеську навчальну базу для нещодавно мобілізованих російських військових.

«Вони їдуть в Генічеськ, там зупиняються, їх розселяють зараз на Арабатській стрілці. Там, де бази відпочинку, але здебільшого ближче до Стрілкового. Там вони проводять швидкі курси навчання та їх відправляють у бік фронту, в сторону лівого берега Дніпра та правого», – стверджує Хлань.

Відправляють будувати фортифікаційні споруди, які на зараз масово зводяться по всьому узбережжю річки Дніпро й Каховського водосховища

«На правому точаться зараз бої та лінія фронту, а на лівий берег їх (російських військових – ред.) відправляють будувати фортифікаційні споруди, які на зараз масово зводяться по всьому узбережжю річки Дніпро й Каховського водосховища від Голої Пристані до Каховки та від Каховки аж до Верхнього Рогачика, якщо ми кажемо про Херсонську область», – повідомив депутат.

Хлань називає Генічеськ «хабом для депортації».

«Туди на зараз звозять людей, яких окупанти начебто евакуюють, а фактично депортують уже з лівобережної частини Херсонщини. Тому, що головний потік людей, яких окупанти вивозили з Херсона, йшов через Скадовськ, Каланчак, а зараз нова хвиля так званої евакуації, а фактично депортації людей, це вже з 15-кілометрової зони лівобережної частини Херсонщини. Це підпадає і Каховка, Нова Каховка, Таврійськ, Велика Лепетиха, Горностаївка, Нижній Рогачик», – зазначив політик.

За словами депутата, частину жителів Херсонщини з Генічеська відправляють до Краснодарського краю Росії.

Формують колони, вивозять десь у Краснодарський край та розміщують у таборах біженців

«Так само як для військових окупантів, так і для переміщених осіб використовують санаторії, які побудовані та мають велику інфраструктуру саме на Арабатській стрілці. Певний час там тримають людей, а надалі формують колони, вивозять десь у Краснодарський край та розміщують у таборах біженців. Надалі поки невідомо, куди будуть відправляти саме наших людей, поки що невідомо взагалі, як вони збираються розселяти людей в Росії», – зауважив Хлань.

Він також розповів, як влаштовують тих українців, які нещодавно виїхали до РФ.

«Хто піддався на провокації, на оцей панічний настрій, який розповсюджували росіяни, вже з Краснодарського краю повідомляють, що обіцяних сертифікатів на житло немає, ніякої грошової допомоги немає. Вони зараз перебувають у наметових містечках і фактично вже шукають шляхи як їм повернутися назад», – стверджує політик.

Берислав: «магазини зачинені, продуктів немає»

Тим часом у місті Берислав Херсонської області, яке розташоване на правобережжі, російські військові масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні оселі, повідомив 29 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

Голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російських військових у районному центрі дійсно велика кількість.

Розселяються по будинках багато військових, ситуація дуже складна

«Закликають людей максимально евакуйовуватися на лівий берег, розселяються по будинках багато військових, ситуація дуже складна. Вони це все роблять незаконно, щоб люди максимально виїхали, покинули територію правобережну, готуються до якихось оборонних заходів. А може хочуть звинуватити потім, що Україна б'є по своїм населеним пунктам», – зауважив посадовець.

Він зазначив, що місцеві жителі намагаються виїхати з Берислава, оскільки гуманітарна ситуація є складною.

«Максимально люди виїжджають, зараз просто проблема в самому виїзді, офіційних коридорів на жаль немає, але люди якимось чином через Василівку намагаються виїхати або виїжджають на Крим, бо інших варіантів немає. Магазини фактично всі зачинені, продуктів немає, нічого не завозиться. Туди не доставляється гуманітарна допомога», – повідомив Літвінов.

«Виганяють цілі села»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що російські окупаційні сили тиснуть на жителів Херсонщини, щоб вони виїжджали зі своїх будинків.

«На сьогодні масово заїжджають російські військові, що на лівий, що на правий берег, йде тотальний пошук житла, з якого люди виїхали. Як тільки люди виїхали, туди заселяються російські окупанти. Вже є випадки, коли просто виселяють (господарів – ред.), викидають на вулицю», – каже Данилов.

В селах 15-кілометрової зони вздовж Дніпра на лівому березі почався тиск на людей з тим, щоб вони виїжджали

«Зараз в містах Лівобережжя, від Голої Пристані, Олешків, Нової Каховки, ну і в селах 15-кілометрової зони вздовж Дніпра на лівому березі почався тиск на людей з тим, щоб вони виїжджали. В різних місцях це під різними приводами робиться. Десь просто погрожують якимись репресіями, карами, виганяють цілі села», – стверджує він.

За інформацією Данилова, російські військові масово вдаються до мародерства.

«От правий берег: Херсон, Берислав, Білозерка, там просто все майно, будь-яке: державне, комунальне, приватне, майно громадян – все грабується і виноситься. Зараз щось подібне буде на лівому березі після того, як вони оголосили так звану свою евакуацію», – впевнений експерт.

«Треба сказати, що мародерство ж хвилями йшло, якщо весна йшла під знаком мародерств, то влітку вони трохи цей процес призупинили, скажімо так, а зараз просто все демонтують: обладнання з веж мобільного зв'язку, обладнання телевізійне Т2, вчора чи позавчора вивезли меблі з міської ради Херсона: столи, стільці, все, – голі стіни залишили», – додав він.



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Данилов пояснив, з якою метою, на його думку, російські окупаційні сили вивозять населення захопленої частини Херсонщини до Криму або до Росії.

Херсонщина – це такий великий сенсор, який все бачить і за першої ліпшої можливості передає ці дані на командування «Південь», на ЗСУ

«Між депортацією й евакуацією межа дуже тонка. Коли нас насильно виганяють, то це явна депортація. Для чого вони це роблять? По-перше, щоб не було очей. Херсонщина – це такий великий сенсор, який все бачить і за першої ліпшої можливості передає ці дані на командування «Південь», на ЗСУ. І таким чином викриває оборону, плани, переміщення, розташування, вогневі позиції окупантів», – зазначив експерт.

«По-друге, це ідеологічне підґрунтя для власних громадян, виправдання цієї війни, показати, що «ми захищаємо російських людей». Те, що звучить у їхніх пропагандистських каналах, щоб нарешті надати якогось екзистенційного сенсу цій агресії», – пояснив Данилов.

Експерт також вважає, що Росії важко утримувати окуповані території півдня України.

«Люди не розуміють, за що воюють, їм от розказують –і це вкладається в концепт «народної війни». Вони ж хочуть переформатувати у свідомості громадян Росії цю імперіалістичну загарбницьку війну в народну, справедливу, до якої залучені всі. От для цього потрібен концепт порятунку російських людей. Ну і, відверто кажучи, їм важко утримувати ці території, тобто людей простіше депортувати, щоб вони не плутались під ногами у військових, і щоб уся логістика працювала виключно на потреби армії», – підкреслив Данилов.