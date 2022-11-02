З окупованого Скадовська немає масового виїзду людей до Росії – Яковлєв

Міський голова окупованого Скадовська на Херсонщині Олександр Яковлєв заявляє, що евакуації місцевих жителів до анексованого Криму або на територію Росії не відбувається. Про це він сказав проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Пропозиції виїжджати від окупаційної влади є постійно, але зі Скадовська масового виїзду в Росію немає. В місті залишається понад 30% населення», – зазначив мер.

Разом із цим, за його даними, йде активне заселення тих, хто прибуває з правобережної частини Херсонщини.

«Переважно це військові з РФ, які прибувають, дуже їх багато прибуває і вони заселяють і місто, і особливо навколишні села. Заселяють майже всі будинки, тобто не залишається поза увагою жоден порожній будинок. Допомагають їм в цьому активно місцеві колаборанти-зрадники», – додав Яковлєв.

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

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Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

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За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.