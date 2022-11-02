Генічеськ став базою для навчання мобілізованих росіян – Хлань

Російські окупанти використовують Генічеськ, який розташований у Херсонській області біля Криму, як базу для навчань мобілізованих військових, стверджує депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».



«В Генічеську зараз перебуває дуже багато військ РФ. Вони почали стягувати туди своїх військових і якраз Генічеськ вони почали першим використовувати як базу навчання для ось цих мобілізованих, які їдуть з РФ», – каже депутат.

«Вони їдуть в Генічеськ, там зупиняються, їх розселяють зараз на Арабатській стрілці, там, де бази відпочинку. Але здебільше туди ближче до Стрілкового. Там вони проводять такі швидкі курси навчання і їх відправляють в сторону фронту, в сторону лівого берега Дніпра і правого берега», – додав він.

Хлань також повідомив, що мобілізованих також відправляють будувати фортифікаційні споруди вздовж річки Дніпро на Херсонщині.

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З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня. Президент Росії Володимир Путін назвав її «частковою», наголосивши, що будуть призивати людей, які служили в армії та мають бойовий досвід. Однак були зафіксовані численні випадки призову та відправлення на фронт без навчання людей без реального військового досвіду.

За даними британської розвідки, Росія з середини жовтня перекинула на передову в Україну кілька тисяч новомобілізованих резервістів, у багатьох випадках вони «погано споряджені».