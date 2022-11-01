Щонайменше 101 мобілізований росіянин уже загинув – «Новая газета. Европа»

З 21 вересня, коли в Росії оголосили так звану «часткову мобілізацію», загинула щонайменше 101 особа, призвана до армії в межах мобілізаційної кампанії. Такі дані наводить «Новая газета. Европа», посилаючись на дані влади, повідомлення у засобах інформації та соцмережах.

За підрахунками журналістів, 23 мобілізованих померли ще під час військової підготовки. «Причинами смерті ставали бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки», – пише видання.

Найбільша кількість загиблих по регіонах є такою: 22 – зі Свердловської області, 13 – із Челябінської, девʼять із Волгоградської, вісім із Красноярського краю та сім із Ростовської області.

Журналісти вказують, що, найімовірніше, «реальна кількість загиблих мобілізованих істотно вища за наші оцінки». «Через те, що джерелом більшості повідомлень є родичі загиблих, у нашому підрахунку враховуються лише смерті, які підтвердили в Міноборони Росії. Як правило, близькі публікують інформацію про загиблих після отримання повідомлення про смерть або перед похороном».

Раніше журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі, які разом із командою волонтерів ведуть підрахунок російських бойових втрат в Україні, повідомляли, що за місяць з 21 вересня до 21 жовтня загинув щонайменше 41 мобілізований до армії.