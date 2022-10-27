Мародерство, відсутність теплих речей і стара техніка – у Генштабі ЗСУ розповіли, як воює армія РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські військові погано забезпечені – як ті, що вже певний час воюють, так і ті, що прибули нещодавно в Україну.

«Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що «мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння».

«Це призводить до значних втрат противника у живій силі, – вказують українські військові.

«Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України. За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62», – розповіли у Генштабі.

Перевірити дані з російського боку в умовах війни неможливо.

Триває двісті сорок шоста доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.