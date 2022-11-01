У Путіна оголосили, що указ про завершення мобілізації непотрібний

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для завершення так званої «часткової мобілізації» не потрібно випускати окремого указу Володимира Путіна, повідомляє 1 листопада агенція «Інтерфакс».

«Указ непотрібний, з цього приводу ми маємо висновок державного правового управління адміністрації президента. Відповідно… часткову мобілізацію завершено. Розіслано відповідні телеграми міністерством оборони у військкомати», – твердить речник Путіна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи збереже чинність відповідний указ про «часткову мобілізацію» і чи може російська влада на його підставі розпочати новий етап мобілізації, Пєсков сказав: «Ні, там же йшлося про конкретну кількість (призовників) – до 300 тисяч осіб, відповідно, цей указ виконано».

Виданий наприкінці вересня указ Путіна про «часткову мобілізацію» містив не поширений публічно пункт, у якому, за твердженнями російської влади, йшлося про число осіб, які будуть мобілізовані. Про те, чи насправді в указі йдеться про 300 тисяч осіб, доводиться судити лише зі слів російських чиновників.

У Росії 1 листопада розпочався осінній призов до армії, передає російська служба Радіо Свобода. Указ президента Росії Володимира Путіна про це був опублікований ще 30 вересня. До армії планується призвати 120 тисяч осіб.

Генеральний штаб Росії напередодні заявив, що громадян, призваних на строкову службу, не відправлятимуть до окупованих регіонів України.

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Проте законних підстав для цього немає, положення про порядок проходження військової служби дозволяє відправляти строковиків до зони конфлікту за чотири місяці після призову.