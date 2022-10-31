Військове відомство Росії заявило про завершення мобілізації. Указу Путіна про це все ще немає

Заходи, повʼязані із призовом за так званою «частковою мобілізацією», завершені, стверджують у Міноборони Росії 31 жовтня. Згідно з заявою відомства, російський Генштаб надіслав відповідні вказівки командувачам військ, підготовка та вручення повісток припиняється.

«Надалі робота військових комісаріатів з комплектування Збройних сил РФ буде організована лише за рахунок прийому добровольців та кандидатів для проходження військової служби за контрактом», – ідеться в повідомленні Міноборони.

З 31 жовтня військкомати мають повернутися до роботи у штатному режимі. Надалі на фронт для участі в бойових діях відправлятимуть нібито лише добровольців та контрактників.

Формально мобілізація може бути завершена лише після виходу спеціального указу президента Росії. Про підписання такого документа наразі не повідомлялося.

З 1 листопада в Росії також розпочинається осінній призов до армії, в рамках якого на службу мають прибути 120 тисяч осіб. Начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Росії Євген Бурдинський обіцяв, що їх не відправлятимуть до анексованих Росією регіонів України, і в бойових діях вони не братимуть участі.

28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну, що мобілізаційні заходи завершені. За його словами, за повістками призвали 300 тисяч людей. 82 тисячі з них уже направлені на передову, 218 тисяч проходять навчання.