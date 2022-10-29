Російські війська не просунулися суттєво в районі Бахмута, хоча стверджують протилежне – ISW

Російські війська не домоглися значного просування в районі Бахмута Донецької області або де-небудь ще вздовж лінії фронту, проте російська інформаційна операція просуває версію про те, що російські сили домоглися в Бахмуті значного прогресу, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 28 жовтня.

У повідомленні йдеться, що керівник «групи Вагнера» Євген Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій навколо Бахмута 23 жовтня. Водночас відзначається зростання впливу очолюваної Пригожиним фракції силовиків, що ще більше розколює російське військове співтовариство.

Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров знову розкритикував командувача центрального військового округа (ЦВО) Олександра Лапіна, що «вказує на подальшу фрагментацію провоєнного угруповання, що може допомогти Пригожину отримати більше влади в довгостроковій перспективі», пише ISW.

«Силовики дедалі частіше просувають свої паралельні військові структури за рахунок репутації російських збройних сил», – йдеться у звіті.

У ISW також припускають, що президент РФ Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони РФ Сергій Шойгу в російському інформаційному просторі, щоб врівноважити зростаючий вплив російського провійськового угруповання силовиків.

В ISW також зазначають, що російські війська «продовжують свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України».

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських військ відбили атаки армії РФ у районах трьох населених пунктів Донецької області. Щодо Бахмутського напрямку, то повідомлялося, що напередодні російські війська стріляли з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка.