ЗСУ відбили атаки військ РФ біля трьох населених пунктів на Донеччині – Генштаб

За минулу добу підрозділи українських військ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ, напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом минулої доби війська РФ завдали 4 ракетних та близько 25 авіаційних ударів, здійснивши понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані в умовах війни неможливо.

Розпочалась двісті сорок восьма доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.